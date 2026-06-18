تسنيم تنشر نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية

نشرت وكالة تسنيم الدولية للانباء نص مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا.

وهذا نص مذكرة التفاهم:

توافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مشترك وبحسن نية، بتاريخ 18 يونيو 2026 على ما يلي:

تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما في الحرب الراهنة، بتوقيع هذه المذكرة، الانتهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض مستقبلاً، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض، وضمان وحدة اراضي وسيادة لبنان. وسوف يُصادق الاتفاق النهائي على إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وسائر أحكام هذه الفقرة. تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة وسلامة أراضي كل منهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. فور توقيع هذه المذكرة، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في رفع حصارها البحري وأي مضايقة أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنهي الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يوماً. وخلال هذه الفترة، سيكون حركة السفن متناسبة مع عدد حركة المرور قبل الحرب، وفقاً لما تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون 30 يوماً من الاتفاق النهائي، بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. مع توقيع هذه المذكرة، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الترتيبات اللازمة، ببذل أقصى جهودها، لعبور السفن التجارية بأمان، ودون مقابل، لمدة 60 يوماً فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان والعكس. وسيبدأ حركة السفن التجارية فوراً، وسيتم تشغيلها في غضون 30 يوماً، مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق وحقوق الدول المشاطئة للمضيق السيادية، وستتبادل الآراء أيضاً مع الدول الأخرى المشاطئة للخليج الفارسي. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع برنامج نهائي متفق عليه بين الطرفين لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. وسيتم الانتهاء من آلية تنفيذ هذا البرنامج، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يوماً. وستقدم الولايات المتحدة الأمريكية جميع المصادقات والإعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، سواء الأولية أو الثانوية، وفقاً لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقرّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية الأساسية لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتعلنان عزمهما على معالجة هذه المسائل فوراً في المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تنتج أو تكتسب أسلحة نووية. وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية على تسوية وضع المواد المخصبة المخزنة، من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين ووفقاً للجدول الزمني المذكور في البند 7، وذلك على الأقل بطريق التخفيف في الموقع، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتفق الطرفان أيضاً على مناقشة مسألة التخصيب، والمسائل الأخرى المتفق عليها بينهما والمتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أساس إطار مرضٍ سيتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسوف يُصادق الاتفاق النهائي على أحكام هذه الفقرة. وتقرّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية الأساسية للمسائل النووية المذكورة أعلاه، وتعلنان عزمهما على معالجة هذه المسائل فوراً في المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي؛ وتحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الراهن في برنامجها النووي، ولا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة على إيران. لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، فور توقيع هذه المذكرة وحتى إنهاء العقوبات، بإصدار إعفاءات من وزارة الخزانة لتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمينات والنقل وغيرها. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بتنفيذ هذه المذكرة، بتوفير الأموال والأصول المقيّدة أو المجمّدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وجعلها قابلة للاستخدام. وسيتفق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإجراء المتعلق بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات، بشكل ثنائي. ويجب أن تكون هذه الأموال، سواء تم الاحتفاظ بها في الحساب الأصلي أو تحويلها، قابلة للاستخدام بالكامل للدفع لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار جميع المصادقات والتراخيص اللازمة في هذا الصدد. توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل آلية تنفيذية للإشراف على التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي. بعد توقيع هذه المذكرة، ورهناً بالشروع في تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من هذه المذكرة واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات، ستبدأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، بشكل حصري، فيما يتعلق بالبنود المتبقية. سيتم التصديق على الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المصدر: وكالة تسنيم