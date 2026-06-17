سلسلة لقاءات لوزير الاقتصاد حول الإصلاحات المالية ومرفأ بيروت وإنماء طرابلس



استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مكتبه بالوزراة، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما والممثل الجديد للصندوق يحيى سعيد، في زيارة تعارف. وتم البحث في مسار التعاون مع الصندوق والإصلاحات والتقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يدعم التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان.

كما شارك البساط في جلسة لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور النواب الأعضاء والوزير السابق فادي عبود، خصصت لمتابعة ملف مرفأ بيروت. وقد عرض البساط، التحسينات في الأداء وتعزيز الإيرادات وضبط التهريب، إلى جانب دور المرفأ المرتقب في دعم الصادرات، ولا سيما نحو المملكة العربية السعودية، فضلا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنشاء الاهراءات الجديدة.

كما التقى وزير الاقتصاد وفدا من مجلس الأعمال اللبناني – الكويتي، برئاسة أسعد صقال، وكان عرض لسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان ودولة الكويت، ودعم أصحاب الأعمال اللبنانيين، وتسهيل عملهم وتم الاتفاق على خطوات عملية تخدم هذه الأهداف.

كما ترأس البساط اجتماعا مشتركا بين رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي هاني الشعراني ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي، بحضور المحامي محمد عالم، وتم البحث في التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين، لخدمة مشاريع متبادلة وجهود الإنماء والتطوير في أحد أبرز معالم مدينة طرابلس والشمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام