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   1 محرم 1448   
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    مراسلنا ناصر الشرقاوي يواكب التطورات الميدانية في قطاع غزة

    المصدر: موقع المنار

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