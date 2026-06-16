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   1 محرم 1448   
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    لبنان

    عون: نأمل أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا ويحرر ارضنا المحتلة

      تقدم رئيس الجمهورية جوزاف عون من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات، سائلا الله أن يحلّ هذا العام بالخير والامان على الوطن واهله.

      وقال: ” تأتي هذه المناسبة المباركة، في وقت يمر فيه لبنان في ظروف استثنائية بالغة الدقة، وتواجه منطقتنا الإقليمية تطورات وتحديات متسارعة تستدعي منا أعلى درجات الوعي والمسؤولية”.

      وتابع: “إننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا، صوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره”.

      وختم: “نأمل أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا ويحرر ارضنا المحتلة ويوفقنا في سعينا إلى تحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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