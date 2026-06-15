النفط يهبط إلى أدنى مستوياته منذ آذار الماضي

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ آذار، اليوم، بعد إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.58 دولارات، أو بنسبة 4.10 في المئة، لتصل إلى 83.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.01 دولارات، أو بنسبة 4.72 في المئة، إلى 80.87 دولاراً للبرميل.

وكان كلا العقدين قد هبطا بأكثر من 3 في المئة يوم الجمعة.

وقال كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، تيم ووترر: «إنّ علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست في أسعار النفط الخام يجري الآن تفكيكها بوتيرة سريعة، مع ترقب المتداولين استئناف تدفقات النفط».

وتسبب إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الحرب في حرمان الأسواق العالمية من ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز. ويُعدّ المضيق ممراً استراتيجياً، إذ كان يمر عبره، قبل الحرب، نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويراقب المستثمرون أيضاً وتيرة استئناف إنتاج النفط وصادراته من دول الشرق الأوسط المنتجة له بعد الأضرار الناجمة عن الحرب، فضلاً عن مدى عودة السفن إلى المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، أنّ الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة.

كما ذكر ترامب، أمس، أنّ مضيق هرمز سيكون مفتوحاً «من دون دفع أي رسوم»، وأنّ الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية سينتهي أيضاً.