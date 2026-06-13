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    مراسل المنار: محاولات للعدو التقدم على محوري أرنون _ الزفاتة والمعبر حيث وصل عدد من آليات العدوّ إلى داخل بلدة كفرتبنيت مع محاولات للتقدم باتجاه تلة علي الطاهر بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف

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