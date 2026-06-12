ما الذي تتضمنه مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة؟

في ما يلي الخطوط العامة للنص الحالي للتفاهم المرتقب بين الولايات المتحدة الأميركية وايران:

1. الملف النووي يبقى دون تغيير

لا تتضمن مذكرة التفاهم الحالية أي اتفاق بشأن الملف النووي، ولا تقدم إيران أي التزامات جديدة. وستُجرى المفاوضات النووية خلال مهلة 60 يومًا بعد التوقيع.

2. مضيق هرمز: لا تنازل ولا دور أمريكي

لا تقدم إيران أي التزام يتعلق بالتنازل عن إدارة مضيق هرمز. وسيُحسم مستقبل إدارة المضيق باعتباره شأنًا إقليميًا من خلال الحوار واتخاذ القرار المشترك بين طهران وسلطنة عُمان.

3. إنهاء حاسم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان

الهدف الرئيسي للمذكرة هو إنهاء الحرب في جميع جبهات المنطقة. وتتعهد الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان، ولا يتضمن النص أي إشارة إلى «تمديد وقف إطلاق النار».

4. الإفراج عن الأصول المجمدة وفق آلية محددة

سيُفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة فور التوقيع، فيما يُفرج عن الباقي تدريجيًا خلال فترة المفاوضات. وقد حصلت طهران على ضمانات واضحة وفق الآليات التي طلبتها.

5. تعويضات الحرب على جدول الأعمال

تُعد الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية من بين القضايا الواردة في المذكرة. وسيتم الاتفاق على آلية تنفيذ التعويضات خلال مفاوضات الستين يومًا التالية للتوقيع.

6. تفاصيل رفع العقوبات الأولية والثانوية

سيجري خلال مهلة الستين يومًا بحث رفع جميع العقوبات الأمريكية والقرارات الدولية ذات الصلة ضمن إطار المفاوضات النووية.

7. ثلاثة ملفات فقط و60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي

ستقتصر المفاوضات خلال فترة الستين يومًا على ثلاثة موضوعات:

• استمرار البرنامج النووي السلمي.

• رفع العقوبات الأمريكية الأحادية.

• آلية تعويض الأضرار والخسائر.

ولا يُدرج أي موضوع آخر، بما في ذلك القدرات الصاروخية الإيرانية، ضمن جدول الأعمال

المصدر: موقع المنار