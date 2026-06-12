الخارجية الإيرانية: أثبتنا أننا لا نساوم على الخطوط الحمراء

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه “حتى اللحظة لم تتوصل إيران إلى موقف نهائي أو قرار حاسم بشأن الاتفاق”، مضيفاً أن “ما يُتداول بشأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات ولم يحسم أي أمر بشكل نهائي حتى الآن”.

متحدث الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قال إن “إيران اثبتت أنها لا تبدي أي تساهل أو تنازل إزاء ما تعتبره خطوطاً حمر وثوابت غير قابلة للمساومة”.

كما قال إن “قطر وباكستان تضطلعان بدور وساطة نشط”، لافتاً إلى أن “الصياغة النهائية لجزء كبير من النص كان جاهزاً إلا أن الجانب الأميركي كان يواصل تغيير مواقفه خلال المباحثات”.

هذا وأكدت إيران أنها “اثبتت أنها لا تبدي أي تساهل أو تنازل إزاء ما تعتبره خطوطاً حمر وثوابت غير قابلة للمساومة”، مشيراً إلى أن “الأميركيين أرادوا فرض بعض القضايا في الأيام الأخيرة لكن إيران أثبتت أنها لن تستسلم”.

وفي السياق، أوضح أن “الأميركيين يحاولون إظهار إيران وكأنها تأثرت بالضغط والتهديد”.

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المصدر: موقع المنار