بقائي: الهجمات الأميركية على السفن التجارية تهدد الملاحة البحرية الدولية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الهجمات الأميركية على السفن التجارية والقرصنة البحرية تشكل تهديداً خطيراً للملاحة البحرية الدولية.

وأوضح بقائي، في تصريح نقلته وكالة مهر للأنباء، أن الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية، بينها سفن هندية، أدت إلى مقتل عدد من البحارة، معتبراً ذلك نتيجة ما وصفه بسياسة “السطو المسلح والقرصنة البحرية” التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة واشنطن على هذه الممارسات المخالفة للقانون، والتي قال إنها تعرض حرية الملاحة البحرية للخطر وتؤثر على الاستقرار العالمي.

وتقدم المتحدث الإيراني بالتعازي إلى عائلات الضحايا وإلى الشعب والحكومة الهندية، معتبراً أن هذه الحوادث تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها.

المصدر: وكالة مهر