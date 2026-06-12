إعلام العدو: تقديرات إسرائيلية تتحدث عن “فخ استراتيجي” وقع فيه الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن الكاتب يوآف ليمور أن حزب الله أطلق النار “بشكل محسوب ومدروس” في بداية المواجهة، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي اندفع لاستغلال الحدث لمهاجمة الحزب، في خطوة كان يُخطط لها منذ أشهر بهدف إضعافه وعرقلة إعادة بناء قدراته.

وبحسب ليمور، فإن السيناريو الذي كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقعه كان يقوم على “فخ استراتيجي مثالي”، بحيث يرتكب حزب الله خطأً صغيراً يُستتبع بردّ إسرائيلي واسع ومؤثر، إلا أن ما جرى على أرض الواقع، وفق تعبيره، انعكس بصورة مختلفة.

وأوضح أن التطورات أفضت، من وجهة النظر الإسرائيلية، إلى وضع معكوس تحولت فيه الخطة إلى “فخ استراتيجي لإسرائيل”، حيث وجدت نفسها – وفق التحليل – مقيدة في جنوب لبنان بدل أن تكون في موقع حرية الحركة العسكرية الواسعة.

وأشار ليمور إلى أن حزب الله لم يُظهر تراجعاً أو تقييداً في تحركاته، بل واصل نشاطه الميداني، بما في ذلك داخل ما وصفه بـ”الأراضي الإسرائيلية”، في إشارة إلى استمرار التوتر الأمني على الجبهة الشمالية.

المصدر: الاعلام الحربي