رئيس اتحاد الوفاء يلتقي قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في جنيف: إشادة بدور المقاومة ودعوة لتعزيز التضامن مع لبنان

على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، التقى رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعضو الوفد العمالي اللبناني علي طاهر ياسين، رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعمر تاقجوت والوفد العمالي الجزائري المرافق ، بحضور رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية الدكتور أرزقي مزهود.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي يواجهها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث عبّر الجانب الجزائري عن تضامنه مع الشعب اللبناني، مثنياً على صمود اللبنانيين ودور المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي والدفاع عن السيادة الوطنية، ومؤكداً أهمية إبقاء القضية اللبنانية حاضرة على المستويين العربي والدولي، والعمل على حشد المزيد من الدعم والتضامن مع لبنان في المحافل النقابية والإقليمية والدولية.

كما جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية العربية والأفريقية، بما يسهم في دعم حقوق العمال والدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية المشتركة.

من جهته، أعرب ياسين عن تقديره للمواقف الأخوية والثابتة التي تتبناها القيادة العمالية الجزائرية تجاه لبنان، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الجزائر والدول الأفريقية في دعم قضايا الشعوب المستضعفة في منظمة العمل الدولية.

ودعا إلى تكثيف الجهود وتوحيد المواقف النقابية العربية والأفريقية في مواجهة سياسات الهيمنة والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي الغاصب، والعمل على تعزيز التضامن الدولي دفاعاً عن العدالة وحقوق الشعوب وسيادة الدول.

المصدر: بيان