باكستان | وصول أول غواصة من فئة “هانغور” إلى كراتشي يعزز القدرات البحرية الباكستانية

أعلنت البحرية الباكستانية وصول أول غواصة من فئة “هانغور”، “بي إن إس إم هانغور”، إلى مدينة كراتشي، في خطوة وصفتها بأنها محطة بارزة في مسار تطوير القدرات الدفاعية البحرية للبلاد وتعزيز جاهزية أسطولها البحري.

وقالت البحرية الباكستانية في بيان إن الغواصة، التي تم تصنيعها في الصين، تمثل إضافة نوعية للقوة البحرية الباكستانية، مشيرة إلى أنها مزودة بأحدث التقنيات العسكرية، ما يجعلها رمزاً جديداً للقوة البحرية والاعتماد الذاتي في مجال الدفاع والتفوق العسكري.

وبحسب البيان، تتمتع غواصات فئة “هانغور” بنظام دفع مستقل عن الهواء (AIP)، وتقنيات سونار متطورة، وتصميم منخفض البصمة الرادارية والصوتية، إلى جانب قدرتها على تنفيذ عمليات طويلة الأمد تحت الماء، الأمر الذي يضعها ضمن أكثر الغواصات تطوراً في المنطقة.

ويأتي وصول الغواصة بعد أسابيع من إقامة مراسم تدشينها في الصين بحضور مسؤولين عسكريين وحكوميين من البلدين، في إطار برنامج التعاون الدفاعي المتنامي بين إسلام آباد وبكين.

وخلال حفل التدشين الذي أقيم الشهر الماضي، أكد قائد البحرية الباكستانية الأدميرال نويد أشرف أهمية تعزيز الأمن البحري في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه طرق التجارة الدولية، محذراً من أن أي اضطراب في الممرات البحرية الحيوية قد ينعكس سلباً على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأشار أشرف إلى أن غواصات فئة “هانغور” ستضطلع بدور أساسي في حماية خطوط الملاحة البحرية الاستراتيجية في بحر العرب، وتعزيز قدرة البحرية الباكستانية على الردع والدفاع عن المصالح الوطنية، فضلاً عن الإسهام في الحفاظ على الاستقرار والأمن البحريين في المنطقة.

ويُنظر إلى إدخال غواصات “هانغور” إلى الخدمة على أنه جزء من خطة تحديث واسعة تتبناها البحرية الباكستانية لتعزيز قدراتها القتالية تحت سطح البحر، في ظل المنافسة المتزايدة على النفوذ البحري في المحيط الهندي والممرات البحرية الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة والطاقة العالمية.

المصدر: وكالة بونيوز