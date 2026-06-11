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    عربي وإقليمي

    الخارجية الايرانية: ما يُتداول بشأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات ولم يحسم أي أمر بشكل نهائي حتى الآن

      قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها مساء الخميس “حتى اللحظة لم تتوصل إيران إلى موقف نهائي أو قرار حاسم بشأن الاتفاق”، وتابعت “ما يُتداول بشأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات ولم يحسم أي أمر بشكل نهائي حتى الآن”.

      ولفتت الخارجية الايرانية الى ان “قطر وباكستان تضطلعان بدور وساطة نشط”، واوضحت ان “الصياغة النهائية لجزء كبير من النص كان جاهزاً إلا أن الجانب الأميركي كان يواصل تغيير مواقفه خلال المباحثات”.

      واضافت الخارجية الايرانية ان “إيران أثبتت أنها لا تبدي أي تساهل أو تنازل إزاء ما تعتبره خطوطاً حمراء وثوابت غير قابلة للمساومة”، وتابعت ان “الأميركيين أرادوا فرض بعض القضايا في الأيام الأخيرة لكن إيران أثبتت أنها لن تستسلم”، واشارت الى ان “الأميركيين يحاولون إظهار إيران وكأنها تأثرت بالضغط والتهديد”.

      المصدر: موقع المنار

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