وليد جنبلاط: لا أثق بالسياسة الأميركية.. ولا إمكانية لـ”السلام” مع “إسرائيل”

قال الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط “لا أثق بالسياسة الأميركية، وهي في ما يتعلق بإسرائيل ليست أكثر من وسيط لها وتنقل أفكارها”.

وأضاف جنبلاط في حديث له الخميس “نحن أمام خارطة جديدة لحدود إسرائيل”، وتابع: “لا أرى أن هناك إمكانية للسلام مع إسرائيل”، وأشار إلى أنه “ما من حدود لتوسع إسرائيل التي رسمت خطًا أصفر في جنوب لبنان قد يصل إلى سوريا”. ورأى أن “البقاء في هدنة مع إسرائيل أفضل من أن تدخل علينا وتمزق السلم الاجتماعي”.

وقال جنبلاط إنه “علينا تقديم الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية للاجئين”، وأضاف “بعض اللبنانيين لا يعتبرون الجنوب جزءًا من لبنان”، ولفت إلى أن “لبنان ليس بمعزل اليوم عما يحدث في الخليج”، وتابع “هناك ضياع كامل ليس في لبنان فقط بل في العالم أجمع”، معتبرًا أن “إمكانية تحييد لبنان في الوقت الحالي صعبة، وعلينا وضع الثوابت والتكيف معها والصمود”.

وأضاف جنبلاط “نحن أمام خريطة جديدة في محيط إسرائيل، ولكن ما من أحد منا يعلم ما هي حدودها”، وسأل “هل المطلوب حاليًا هو السلام من أجل السلام فقط؟”. وتابع: “هناك حلف عسكري سياسي أيديولوجي أميركي ولن يتغير”، مؤكدًا أن “هناك انحيازًا أميركيًا مطلقًا لإسرائيل، ومن الصعب إقناع المقاتلين بغير ذلك”.

ورأى جنبلاط “نحن بحاجة إلى قوات دولية وجيش لبناني قوي يمنع أي غزو إسرائيلي جديد”، وقال “لا شيء يوقف الإسرائيلي عن القصف حيثما يشاء، ووقت ما يشاء”.

المصدر: موقع الجزيرة