الخميس   
   11 06 2026   
   25 ذو الحجة 1447   
   بيروت 04:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري يتوعد واشنطن: سنحوّل المنطقة إلى جحيم لكم طالما تهددون مضيق هرمز

      وجّه قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، متوعداً برد واسع إذا استمرت التهديدات أو العمليات العسكرية المرتبطة بمضيق هرمز والمنطقة المحيطة به.

      ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن موسوي قوله في رسالة مقتضبة: “أتريدون جعل مضيق هرمز المقدس غير آمن؟ سنحوّل المنطقة بأكملها إلى جحيم لكم انطلاقاً من جميع أنحاء إيران”.

      وأضاف أن ما يجري يمثل “رداً على جرأة الأمريكيين في المنطقة”، مؤكداً أن الرد الإيراني سيتواصل في مواجهة الاعتداءات الأمريكية.

      المصدر: وكالة فارس

      مواضيع ذات صلة

      مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم على أي عدوان أمريكي في المنطقة

      مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم على أي عدوان أمريكي في المنطقة

      حرس الثورة الإسلاميّة: إحباط هجوم جوي أميركي وإغلاق مضيق هرمز واستهداف سفن مخالفة

      حرس الثورة الإسلاميّة: إحباط هجوم جوي أميركي وإغلاق مضيق هرمز واستهداف سفن مخالفة

      ترامب يعلن “مهمة سرية” في مضيق هرمز واحتجاج هندي على خلفية اعتداء امريكي قرب بحر عُمان

      ترامب يعلن “مهمة سرية” في مضيق هرمز واحتجاج هندي على خلفية اعتداء امريكي قرب بحر عُمان