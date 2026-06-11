قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري يتوعد واشنطن: سنحوّل المنطقة إلى جحيم لكم طالما تهددون مضيق هرمز

وجّه قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، متوعداً برد واسع إذا استمرت التهديدات أو العمليات العسكرية المرتبطة بمضيق هرمز والمنطقة المحيطة به.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن موسوي قوله في رسالة مقتضبة: “أتريدون جعل مضيق هرمز المقدس غير آمن؟ سنحوّل المنطقة بأكملها إلى جحيم لكم انطلاقاً من جميع أنحاء إيران”.

وأضاف أن ما يجري يمثل “رداً على جرأة الأمريكيين في المنطقة”، مؤكداً أن الرد الإيراني سيتواصل في مواجهة الاعتداءات الأمريكية.

المصدر: وكالة فارس