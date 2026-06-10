ترامب يعلن “مهمة سرية” في مضيق هرمز واحتجاج هندي على خلفية اعتداء امريكي قرب بحر عُمان

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ما وصفها بـ”مهمة سرية”، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسياً أمريكياً رفيعاً في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان أسفر عن فقدان ثلاثة من أفراد طاقمها الهنود.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إنه وجّه قواته في الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر مضيق هرمز.

وأكد أن هذا الجهد أدى إلى وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، وأن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت المضيق بأمان نتيجة تلك العملية.

واعتبر ترامب أن ما وصفه بالنجاح الكبير يعود إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وليس إيران، التي قال إن جيشها انهار واقتصادها تضرر.

في المقابل، استدعت الهند دبلوماسياً أمريكياً رفيعاً في نيودلهي، إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان أسفر عن فقدان ثلاثة من أفراد طاقمها الهنود.

وقال مسؤول حكومي هندي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزارة الخارجية الهندية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي وقدمت احتجاجاً شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية إنقاذ 21 بحاراً هندياً، بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، جراء تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان صباح اليوم، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات العُمانية في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضافت أن استمرار استهداف الشحن البحري في المنطقة يبعث على القلق الشديد، ويعد نتيجة مباشرة للنزاع المستمر فيها، مطالبة بوقف استهداف السفن التجارية والبنية التحتية المدنية واستعادة حرية الملاحة وفق القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الأمريكية أنها عطلت ناقلة نفط في خليج عُمان لليوم الثاني على التوالي، بدعوى “انتهاكها الحصار المفروض على إيران”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات استهدفت غرفة محركات الناقلة التي تحمل علم بالاو بذخائر دقيقة بعد فشل طاقمها في الامتثال للتعليمات، ما أدى إلى فقدان اثنين من أفراد الطاقم وإصابة ثالث، بحسب مسؤولين في قطاع الملاحة البحرية.

وأشارت بيانات تتبع السفن إلى أن الناقلة شوهدت آخر مرة قبالة سواحل سلطنة عُمان وهي محملة جزئياً بشحنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية حوادث استهداف سفن وممرات تجارية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها عطلت مرور ثماني سفن لم تنصع للأوامر، وأعادت توجيه 134 سفينة امتثلت للتعليمات في مضيق هرمز منذ بدء ما وصفته بعمليات الحصار البحري.

المصدر: الجزيرة نت