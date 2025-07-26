لبنان

شهيد باعتداء إسرائيلي جنوبا.. العدو يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “الطيران المسّير الاسرائيلي أغار على سيارة في الطويري بين الغندورية وصريفا في صور”.

بدوره، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة لبنان في بيان له السبت أن “غارة العدو الإسرائيلي بالمسيرة التي استهدفت سيارة على طريق الطويري – صريفا في قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد”.

من جهة ثانية، أشار مراسل المنار الى “سقوط محلقة إسرائيلية مذخرة بقنبلة شرق ميس الجبل وقد الجيش اللبناني على تفكيكها”.

بدوره، قال الجيش اللبناني في بيان له السبت “في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت بتاريخ 26 /7 /2025 مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية”، وتابع “قد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها”.

المصدر: موقع المنار