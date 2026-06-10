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    بري يبحث المستجدات مع السفير المصري ويستقبل المشاط والسفير الكوبي ووزير المالية

    في عين التينة استقبل الرئيس نبيه بري، سفير دولة مصر علاء موسى وجرى نقاش في أخر المستجدات في ظل استمرار العدوان الصهيوني ، وأشار موسى الى تلازم مسار المفاوضات مع اسلام اباد بما ينعكس ايجاباً على لبنان ووقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الاراضي المحتلة، مؤكداً انه استمع من بري الى طرح ايجابي ورغبة في حلحلة الأمور.

    كما استقبل بري الامين التنفيذي للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية رانيا المشاط وعرضت معها برامج التعاون مع مجلس النواب. كما استقبل الرئيس بري السفير الكوبي في لبنان ووزير المالية ياسين جابر.

    المصدر: موقع المنار

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