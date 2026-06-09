إيران: الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة لا يمكن فصله عن الهجمات على منشآتنا النووية

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن “بعثة إيران بوكالة الطاقة الذرية وزعت ورقة قبل تصويت محافظي وكالة الطاقة الذرية على قرار غربي محتمل”.

إيران أكدت أن “التزامها باتفاقية الضمانات الشاملة لا يمكن فصله عن الهجمات على منشآتها النووية”، لافتة إلى أنها “تعد مشروع القرار الأمريكي الأوروبي ضدها في مجلس محافظي الوكالة الذرية مسيسا واستفزازيا”.

بعثة إيران أكدت أن الوكالة الذرية “هي التي أوقفت التفتيش بالمنشآت النووية عقب العدوان على إيران”.

إيران ايضاً شددت على أن “تطبيق الضمانات في المنشآت النووية التي قصفت يتطلب وصولا آمنا لها لتقييم وضعها”، موضحة أن “استئناف التطبيق الاعتيادي لإجراءات الضمانات يتطلب تفاهما مع الوكالة الذرية”.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية