دول “أوبك+” تعتزم زيادة إنتاج النفط بدءاً من تموز المقبل



أعلنت الدول الـ 7 الأعضاء في تحالف “أوبك+”، وهي روسيا والسعودية والعراق وكازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عُمان، زيادة إنتاج النفط بدءاً من تموز/ يوليو، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.



وأوضح التحالف، في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم، أن الدول المشاركة قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً، إضافة إلى التعديلات الطوعية التي سبق الإعلان عنها في نيسان/ أبريل 2023.



وبموجب القرار، سُمح لروسيا برفع إنتاجها إلى 9.824 مليون برميل يومياً خلال تموز/ يوليو، وللكويت والعراق وعُمان مجتمعةً إلى 7.853 مليون برميل يومياً، وللسعودية إلى 10.353 مليون برميل يومياً.



كما سُمح لكازاخستان بإنتاج 1.608 مليون برميل يومياً، وللجزائر 995 ألف برميل في اليوم الواحد.



وأكدت الدول الأعضاء التزامها بخطط تعويض فائض الإنتاج بدءاً من كانون الثاني/ يناير 2024، وتمديد هذه الفترة حتى نهاية العام الجاري، مشددة على مواصلة تقييم وضع السوق واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.



ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم في 5 تموز/ يوليو، فيما تواصل الدول الـ 7 تطبيق قيود طوعية إضافية إلى جانب الحصص العامة المنصوص عليها في الاتفاقية، على أن تبدأ عملية الإلغاء التدريجي لهذه القيود بدءاً من نيسان/ أبريل، مع مراجعة مستويات الإنتاج بشكل شهري.



الجدير بالذكر أن تحالف “أوبك+” كان قد قرر منذ أيام زيادة حصص إنتاج النفط لشهر حزيران/ يونيو المقبل بمقدار 188 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدف لتعزيز استقرار الأسواق وإظهار تماسك التحالف وتجاوز تداعيات انسحاب دولة الإمارات.

المصدر: الميادين