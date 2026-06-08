المتحدث باسم الحرس الثوري: أثبتنا مرّة جديدة أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت سيطرتنا وتحت سيطرة هدير الصواريخ المدمرة التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري