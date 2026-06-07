المستشار العسكري لقائد الثورة في ايران اللواء محسن رضائي: حذرنا مرارا ولم يرتدع العدو فتلقى المعتدون ردهم ووفينا بالوعد وان اي رد على اجرائنا سيكلف اثمانا باهظة للكيان المحتل