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    المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: الصواريخ أُطلقت من المكان الذي كان ترامب يقول إنه دمّره

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