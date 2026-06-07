السيد فضل الله ناعيا المرجع الفياض: لاستلهام مدرسته العلمية التي اتسمت بالتقوى والانفتاح

نعى السيد علي فضل الله في بيان له الاحد المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض الذي وافته المنية.

وقال السيد فضل الله “بمزيدٍ من الحزن والأسى، تلقّينا نبأ رحيل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض، أحد كبار أعلام الحوزة العلمية في النجف الأشرف، الذي أفنى عمره الشريف في خدمة الدين والعلم، والتدريس والتأليف، وتربية الأجيال، والدفاع عن القيم الإسلامية والإنسانية”.

وتابع السيد فضل الله “لقد مثّل الفقيد الراحل مدرسةً علميةً وأخلاقيةً راسخة، واتّسمت مسيرته بالورع والتقوى والزهد، والانفتاح في الفكر، والحكمة في المواقف، والسعي الدائم إلى ترسيخ مبادئ العدالة والاعتدال، ونصرة المظلومين والمستضعفين، حتى غدا علماً من أعلام المرجعية الدينية، وركناً من أركان الحوزة العلمية المباركة”.

ولفت السيد فضل الله الى ان “رحيل المرجع الفياض يشكّل خسارةً كبيرةً للحوزات العلمية وللعالم الإسلامي، لما تركه من إرثٍ علمي وفقهي وفكري، وما قدّمه من جهودٍ مباركة في نشر معارف الإسلام الأصيل وخدمة الأمة”.

واضاف السيد فضل الله “إذ نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلته الكريمة، وإلى الحوزات العلمية، وإلى تلامذته ومحبّيه ومقلّديه، نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرفع مقامه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه والأمة الإسلامية الصبر والسلوان”.

المصدر: موقع المنار