لبنان

الرئيس عون : نقوم بتواصل إيجابي مع حزب الله في «ملف السلاح»

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزاف عون «قام شخصياً باتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح»، مشيرة إلى وجود تجاوب حول الأفكار المطروحة في هذا المجال.

وقال عون، خلال استقباله وفداً من نادي الصحافة في قصر بعبدا اليوم، إن «حماية لبنان تقوم على وحدته الداخلية»، داعياً إلى التنبه من «الأخبار المفبركة»، ولافتاً إلى أن «الجيش والقوى الأمنية يقومون بعملهم على أكمل وجه».

وفي ما يخص الاستحقاق الانتخابي، أكد عون على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، مشيراً إلى أن «تمثيل المنتشرين شأن يعود إلى مجلس النواب»، وشدد على أن «الحكومة تقوم بما عليها في هذا المجال».

كما أكد رئيس الجمهورية سيره «في ملف الفساد إلى النهاية شاء من شاء وأبى من أبى».

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية