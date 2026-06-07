استشهاد صياد وقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار شرقي غزة

استشهد صياد وأصيب آخر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مدفعي وإطلاق نار لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب (16 عاما) واصابة خطيرة للصياد محمد عاطف الاقرع جراء استهداف من قوات الاحتلال خلال عمله في البحر قبالة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل دخانية وإنارة ومدفعية، شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال شمالي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

والسبت، استشهد 10 مواطنين في غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وخلال الأيام الأخيرة، صعد جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ويرتكب يوميًا مجازر في معظم المناطق، فيما يتوسع احتلاله لمساحات جديدة من القطاع، وسط صمت من المبعوث الأمريكي للسلام، والولايات المتحدة التي ضمنت الاحتلال في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبلغ عدد الشهداء من وقف النار في قطاع غزة بأكتوبر العام المنصرم، 950 شهيدًا، ومئات الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 960 شهداء، إضافة إلى 2984 إصابة، إلى جانب تسجيل 782 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,970 شهيدًا و173,092 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام