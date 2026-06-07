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   21 ذو الحجة 1447   
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    وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية في قضاء صيدا أمس أدت إلى شهيدتين و22 جريحاً بينهم 3 أطفال وسيدة

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