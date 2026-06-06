خسائر العدو الإسرائيلي تتزايد.. مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي السبت عن “مقتل ضابط برتبة نقيب يشغل منصب نائب قائد فصيل في وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوز، متأثرًا بجراحه بعد أن أُصيب بجروح خطيرة في معركة جنوب لبنان”.

وتابع المتحدث “كما قُتل جندي من كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي في جنوب لبنان”.

وكان اعلام العدو قد أفاد في وقت سابق السبت عن “مقتل نقيب من وحدة ايغوز بعد إصابته يوم الجمعة الفائت باشتباك مع مقاتلي حزب الله دون الإعلان عن إصابته”، وأشار الى “مقتل جندي في الجيش الاسرائيلي يدعى اهاد يعري في المعارك مع حزب الله جنوب لبنان”.

وبالسياق، ذكرت القناة 12 الصهيونية عن “ارتفاع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ وقف إطلاق النار في لبنان إلى 16”.

يُذكر أنه يوميًا يتساقط العديد من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى الخسائر في المعدات والآليات المختلفة، ولا سيما دبابات الميركافا، وذلك جراء الضربات المتواصلة والعمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية ضد جيش العدو دفاعًا عن لبنان وشعبه.

المصدر: موقع المنار