لبنان

يوم صحي مجاني في مخيمات صور للهيئة الصحية الإسلامية

نظّمت “الهيئة الصحية الإسلامية” بالتعاون مع “لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات”، يومًا صحيًا مجانيًا في عدد من المخيمات الفلسطينية بمنطقة صور جنوب لبنان، وذلك إحياءً لذكرى انتصار تموز 2006 والذكرى السنوية لاستشهاد رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية.

وشمل النشاط مخيمات الرشيدية، البرج الشمالي والبص، حيث قُدمت خدمات طبية في اختصاصي الصحة العامة وطب الأطفال، استفاد منها ما مجموعه 475 مريضًا، وجرى توزيع 1475 عينة دوائية مجانية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الصحية والاقتصادية عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين.

ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود الصحية والاجتماعية المتواصلة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في لبنان، والتأكيد على البعد الإنساني للمقاومة، من خلال تقديم خدمات نوعية ومجانية داخل المخيمات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام