إيران تعلن استئناف إنتاج الغاز في 3 منصات بحقل بارس الجنوبي



أعلن المدير التنفيذي لشركة “بارس” الإيرانية للنفط والغاز تورج دهقاني عن استئناف الإنتاج في 3 منصات بحرية في حقل “بارس الجنوبي” المشترك (جنوبي إيران)، والذي توقف بعد العدوان الأميركي الإسرائيلي على البلاد.



وأوضح دهقاني أن الهجمات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على بعض منشآت تكرير النفط في حقل “بارس الجنوبي” أدّت إلى تقليص جزء من طاقة استقبال ومعالجة الغاز في الشريط الساحلي لمحافظة بوشهر.



وأضاف: “نتيجة لذلك، اضطرت العديد من المنصات البحرية التابعة للمصافي المتضررة إلى إيقاف إنتاجها، رغم عملها بكامل طاقتها وعدم تضرر منشآتها البحرية، وذلك لتعذّر استقبال ومعالجة الغاز في القطاع البري”.



كما أشار دهقاني إلى أن خطة استعادة أقصى طاقة إنتاجية ومعالجة للغاز في “بارس الجنوبي” تُنفّذ بجدية، وأن عمليات استعادة الإنتاج ستتواصل وفق الخطة الموضوعة.



وتعرض عدد من منشآت منطقة “بارس” الاقتصادية الخاصة للطاقة في عسلويه، في 18 آذار/مارس الماضي، لهجوم نفّذته مقاتلات أميركية-إسرائيلية، ما أدّى إلى تضرّر بعض المرافق، على ما أعلنت وزارة النفط الإيرانية.

