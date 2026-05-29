الجمعة   
   29 05 2026   
   12 ذو الحجة 1447   
   بيروت 20:58
    المقاومة تُجبر قوات الاحتلال على التراجع في حداثا وتحرق دبابات «ميركافا» في يحمر الشقيف

    مجددًا أجبرت المقاومة جيش العدو على التراجع عند جبهة حداثا الجنوبية، مستهدفةً آلياته التي كانت تتقدم قرب الملعب في بلدة حداثا بقذائف المدفعية. كما فجّر مجاهدو المقاومة، في منطقة البركة في حداثا أيضًا، عبوتين ناسفتين استهدفتا جرافة «دي ناين» وآلية عسكرية تابعتين لجيش العدو الإسرائيلي.

    وليس بعيدًا، وتحديدًا في يحمر الشقيف، أصابت المقاومة بثلاث مُسيّرات انقضاضية من طراز «أبابيل» ثلاث دبابات «ميركافا» تابعة للعدو. كما فجّرت عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في البلدة نفسها، وشوهدت تحترق.

    وبالأسلحة المناسبة، أحرقت المقاومة أيضًا دبابة «ميركافا» أخرى في بلدة يحمر الشقيف، وقد شوهدت تشتعل بالنيران.

    كذلك استهدف مجاهدو المقاومة موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة، بصلية صاروخية.

    المصدر: موقع المنار

    مراسلتنا منى طحيني تشرح لنا الوضع السياسي في لبنان، بالتزامن مع مفاوضات الوفد اللبناني في واشنطن.

    تصعيد إسرائيلي في الجنوب ومقاومة بطولية… آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي.

    قراة في تصريات دونالد ترامب الاخير مع مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية الدكتور علي شكر

