الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل ويجبر حراسه على المغادرة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين، حتى إشعار آخر.

وقال القائم بأعمال مدير المسجد الإبراهيمي همام أبو مرخية، إن قوات الاحتلال أغلقت صباحا الحرم حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمته واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

كما شددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الالكترونية المؤدية للمسجد الابراهيمي.

واعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان، أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واستهدافا مباشرا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، ما يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف.

ونددت الوزارة هذا الإجراء التعسفي، واصفة إياه بـ “التصعيد الخطير” والاستفزاز الصريح لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على أن الإغلاق يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة في أوقات.

وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة، التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الحرم، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري للجم هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين بلا قيود.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام