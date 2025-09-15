الاحتلال يستولي على سقف الباحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا يقضي بالاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأوضح رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، أن القرار صدر بموجب أمر استملاك أصدره الاحتلال يوم الاثنين، ويقضي بالسيطرة على مساحة تبلغ 288 مترًا مربعًا من السقف المخصص للمسجد.

وأضاف شعبان أن الاحتلال يدخل بذلك في “منحى تدريجي متصاعد في استهداف الأماكن الدينية”، في خرق واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد نقل صلاحيات الأعمال في الحرم الإبراهيمي، في شباط/فبراير 2025، من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تُعرف بـ”هيئة التخطيط المدني” التابعة للاحتلال.

ولفت إلى أن القرار الأخير سبقه قرار آخر في 20 تموز/يوليو 2025، يقضي بسحب صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس الديني في مستوطنة “كريات أربع”، بما يشمل إدارة أجزاء من الحرم وإجراء تغييرات هيكلية فيه.

وأكد شعبان أن هذه القرارات، المتزامنة مع سحب صلاحيات الإشراف من الأوقاف وبلدية الخليل، تمثل سياسة تهدف إلى تقويض الولاية الدينية الإسلامية على المسجد الإبراهيمي، وشرعنة التدخل الاستعماري المباشر في مرافقه، فضلاً عن عزله عن محيطه الفلسطيني وربطه إداريًا وأمنيًا بالمجالس الاستيطانية.

وشدد على أن هذه السياسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة اليونسكو، التي اعتبرت المسجد الإبراهيمي تراثًا عالميًا مهددًا بالخطر، مؤكداً أنها خطوات تشكل “جريمة استعمار مكتملة الأركان”.

ودعا شعبان المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياته في حماية المسجد الإبراهيمي ومنع الاحتلال من فرض وقائع تهويدية جديدة، مؤكداً أن الدفاع عن المسجد هو دفاع عن هوية الخليل وتراثها، وعن حق الشعب الفلسطيني في إدارة مقدساته وصون سيادته الدينية والثقافية.

المصدر: مواقع