“الإصلاح والوحدة” دعت إلى رص الصفوف في مواجهة العدوان الصهيوني

التقى رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرازق مع العلماء وأعضاء الجمعية ورئيس هيئة الاغاثة في عكار زياد العلي، وفوداً من قرى عكار لتقديم التهاني بعيد الأضحى.

وأكد عبد الرازق في كلمته “دعم المقاومة”، ودعا الدولة إلى “ترك خيار التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني وإلى أوسع حالة من الوحدة الوطنية والإسلامية ورصّ الصفوف في مواجهة العدوان الصهيوني”.

وكانت كلمة لمسؤول لجنة الإغاثة في القيطع طارق الحسين شدد فيها على “اهمية الوحدة الوطنية في مواجهة العدو وتعزيز صمود المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام