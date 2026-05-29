ترامب: أي اتفاق مع إيران مرهون بصفقة جيدة لواشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، أنّ أيَّ اتفاقٍ مع إيران مرهونٌ بتحقيق صفقةٍ جيدةٍ للولايات المتحدة، «وهذا هو خطّنا الفاصل»، حسب تعبيره.

وقال ترامب، في حديثٍ لشبكة «فوكس نيوز»: «هناك أخذٌ وردٌّ في مفاوضاتنا مع الإيرانيين، وهم مفاوضون جيدون للغاية».

في السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، في مقرّ الوزارة بواشنطن صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وتواصل باكستان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصّل إلى اتفاقٍ لإنهاء الحرب.

في المقابل، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عن حزمة عقوباتٍ جديدةٍ تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والجهاز العسكري الإيراني، في إطار حملة «الغضب الاقتصادي».

وبموجب هذه الإجراءات، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية كياناتٍ وحدّدت ثماني سفنٍ كممتلكاتٍ محظورةٍ، لنقلها النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

كما صنّفت الوزارة ثلاثة كياناتٍ وفرداً واحداً، في ما يتعلّق بالتجارة في المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على جهاتٍ رئيسية في شبكةٍ لبيع النفط، قامت بنقل «عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات»، وفقاً للبيان الرسمي.

وتأتي هذه العقوبات في وقتٍ تواصل فيه الولايات المتحدة حربها على إيران، إذ تفرض واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان الماضي، بينما تردّ طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن المتجهة من وإلى إيران.

المصدر: الفرنسبية