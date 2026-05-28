الخميس   
   28 05 2026   
   11 ذو الحجة 1447   
   بيروت 13:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بالفيديو | الرد الايراني على الإعتداء الأمريكي فجر اليوم

      بثت الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم الخميس مشاهد لاستهداف قاعدة أميركية وذلك رداً على الإعتداء الأميركي على موقع جنوب إيران.

      وأعلن الحرس الثوري الايراني استهداف قاعدة جوية أميركية عند الساعة 4:50 فجرًا، ردًا على ما وصفه بـ«الاعتداء» الذي نفّذه الجيش الأميركي على نقطة قرب مطار بندرعباس باستخدام مقذوفات جوية.

      وأوضح أن القاعدة الأميركية التي انطلقت منها العملية العسكرية كانت هدفًا للرد الإيراني. كما أضاف: «هذا الرد يشكّل إنذارًا جديًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمرّ من دون رد، وفي حال تكراره سيكون الرد أكثر حزمًا». وأكد أن «مسؤولية التداعيات تقع على عاتق الطرف المعتدي».

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثورة الايراني: استهداف قاعدة جوية أميركية ردًا على الاعتداء على مطار بندرعباس يشكّل إنذارًا جديًا للعدو

      حرس الثورة الايراني: استهداف قاعدة جوية أميركية ردًا على الاعتداء على مطار بندرعباس يشكّل إنذارًا جديًا للعدو

      الحرس الثوري الايراني: احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو

      الحرس الثوري الايراني: احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو

      الحرس الثوري الايراني: 35 سفينة عبرت مضيق هرمز بالتنسيق معنا

      الحرس الثوري الايراني: 35 سفينة عبرت مضيق هرمز بالتنسيق معنا