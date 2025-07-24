الخميس   
   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
   بيروت 09:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في جنوب لبنان

      تواصل قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها في جنوب لبنان.

      وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “قوة صهيونية معادية توغلت فجر الخميس داخل الاراضي اللبنانية بعمق 800 م بعيدا عن الحدود في بلدة حولا، ونفذت تفجيرًا أدى الى تدمير منزل مقابل مستوطنة المنارة”.

      ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول جدوى الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

      المصدر: قناة المنار