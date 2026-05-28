بالفيديو | غارة “إسرائيلية” استهدفت منطقة قياعة في صيدا جنوب لبنان

افاد مراسل المنارعن قيام العدو الاسرائيلي بشن غارة استهدفت منطقة قياعة في صيدا بجنوب لبنان.

وفي التفاصيل قرابة الثانية فجرا اغارت طائرة معادية على شقة داخل مبنى مؤلف من عدة طبقات في منطقة القياعة في صيدا مقابل جمعية الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، واطلقت الطائرة صاروخين ما أدى كحصيلة اولية غير نهائية إلى ارتقاء شهيدين وقوع عدد من الجرحى عملت فرق الدفاع المدني والاسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المدنية .

وفي سياق متصل وعلى إثر الاستهداف الذي طال أحد المباني في منطقة القياعة – صيدا اليوم الخميس 28 أيار 2026 ، وما أثارته هذه الحادثة من قلق لدى أهلنا الكرام، طمأنت جمعية الطبية الإسلامية في صيدا في بيان بأن جميع شباب ومتطوعي الجمعية بخير وسلامة، ولم يُصب أيٌّ منهم بأذى، وهم مستمرون في أداء واجبهم الإنساني والوطني بكل تفانٍ وإخلاص.

واضاف البيان “منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة، باشرت فرق الإسعاف والطوارئ التابعة للجمعية بالاستجابة السريعة، حيث عملت على الوصول إلى المكان المستهدف، وتقديم الخدمات الاسعافية اللازمة.”

واكدت الجمعية في بيانها “التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب أهلنا في صيدا في هذه الظروف الدقيقة، واستمرارنا في تقديم خدماتنا الطبية والإسعافية دون انقطاع، انطلاقًا من مسؤوليتنا الإنسانية ورسالتنا التي وُجدنا من أجلها.”

ودعت الجميع إلى “التحلي بالهدوء واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي من شأنها زيادة حالة التوتر بين المواطنين”.

