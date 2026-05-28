تقرير مصور | معارك بطولية ضارية يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية ضد قوات العدو المتوغلة عند محور بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان

في إطار تصديهم لمحاولات التوغل الواسعة باتجاه البلدة، يستهدف المجاهدون منذ فجر الأربعاء قوات العدو عند مجرى النهر بصليات صاروخية وقذائف المدفعية وبالصواريخ الثقيلة، موقعين إصابات مؤكدة في صفوف جنود وآليات العدو..

وعند التاسعة من صباح اليوم، اشتبك المجاهدون مع قوات العدو من مسافر صفر عند المجمع الثقافي في زوطر الشرقية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجبروا العدو على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة نارية في المنطقة..

بالتزامن، تمكن المجاهدون من استهداف تجمعات عدة لآليات وجنود العدو بالصليات الصاروخية عند المجمع الثقافي وتلة الخزان ومجرى النهر في زوطر الشرقية، إضافة إلى استهداف تجمع آخر لقوات العدو بصلية من الصواريخ النوعية في محيط تلة الخزان في زوطر الشرقية محققين اصابات مؤكدة..

كما دمروا بمحلقات أبابيل الانقضاضية آليتي جاك هامر تابعتين لجيش العدو عند مجرى النهر ودبابتي ميركافا وآلية نميرا وجرافة D9 معادية في بلدة زوطر الشرقية وعند بستان زطّام في البلدة أيضاً..

وبالصواريخ الموجهة، استهدف المجاهدون دبابتي ميركافا في الحارة الشرقية لبلدة زوطر الشرقية، فضلاً عن استهداف تجمع لجنود العدو في البلدة وعند أطرافها بمحلقة أبابيل الانقضاضية وصواريخ نوعية..

العمليات النوعية في بلدة زوطر الشرقية شملت استهداف دبابتي ميركافا عند الخزان بمحلقتي ابابيل الانقضاضية وقد شوهدت احداهما تحترق تدخلت على اثرها مروحية معادية لإخلاء الاصابات.

وفي محيط بلدة العديسة، استهدفت المقاومة الاسلامية تجمعات لقوات العدو بصلية من الصواريخ النوعية وحققت اصابات مؤكدة، واستهدفت أيضاً مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو في البلدة بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.. وعند جلّ الحَمّار في بلدة العديسة أيضاً استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لآليات وجنود العدو بصواريخ نوعية وصلية صاروخية..

وبمحلقات أبابيل الانقضاضية، استهدف المقاومون على دفعتين منصة القبة الحديدية التابعة لجيش العدو في موقع جل العلام وحققوا اصابات مؤكدة.

وفي بلدة دبل، استهدفت المقاومة الاسلامية تجمعاً لآليات وجنود العدو بمسيرة انقضاضية نوعية.. وبالمسيرة نفسها، استهدف المجاهدون أيضاً خيمة يتموضع فيها جنود العدو في بلدة الناقورة..

عمليات المقاومة النوعية شملت أيضاً استهداف آلية هندسية معادية وتجمعاً لجنود العدو في معسكر غابات الجليل بمحلقات أبابيل الانقضاضية..

وعند تلة العويضة، قصف المجاهدون بصواريخ نوعية الموقع المستحدث التابع لجيش العدو فضلاً عن استهداف تجمع لاليات وجنود العدو في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية..

المصدر: موقع المنار