قناة كان العبرية: خلال ال24 ساعة الماضية انهمرت طائرات حزب الله المسيّرة المفخخة على قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وداخل “إسرائيل”وقد أصابت مناطق عسكرية ولا يملك الجيش حتى الان أي حل