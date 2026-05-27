    لبنان

    مراسل المنار: محاولات تقدّم العدو اتجاه زوطر الشرقية باءت بالفشل تحت وقع الاشتباكات

      افاد مراسلنا في منطقة النبطية ان العدو الإسرائيلي يتحرّك عبر ثلاثة محاور عند أطراف بلدة زوطر الشرقية من جهة الحمرا وفق الآتي:

      • النقطة الصفراء: مزرعة زطّام
      • النقطة الزرقاء: محيط المجمع الثقافي
      • النقطة الحمراء: منطقة التجمع في حيّ الخزان

      وتدور الاشتباكات حتى هذه اللحظة عند هذه النقاط، فيما تؤكد المعلومات الميدانية أن كل ما يُشاع عن وصول قوات العدو إلى المدينة الكشفية أو تقدّمه باتجاه ميفدون أو إلى أحياء البلدة الداخلية في زوطر الشرقية عارٍ عن الصحة إذ إنّ محاولات التقدّم حتى الآن باءت بالفشل تحت وقع الاشتباكات والاستهدافات المباشرة.

      أماكن تمركز وتحرك قوات العدو موضحة في الصورة المرفقة .

      المصدر: موقع المنار

      مراسل المنار: محاولات العدو متواصلة للتقدّم عند محور مجرى النهر باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية واستمرار تصدي المقاومين

