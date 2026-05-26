المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إجراء الاتصالات والتحركات اللازمة على المستويين الدولي والدبلوماسي لتحييد السد ومنشآت المصلحة عن أي اعتداءات بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف