اصابات جديدة بين جنود العدو.. واعلامه يتحدث عن تكثيف هجمات المسيرات

اعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي مقتل جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء 401 وإصابة آخر بجروح خطيرة في جنوب لبنان يوم أمس.

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي قالت ان الجندي قُتل نتيجة إصابة بطائرة مسيّرة في هجوم نفّذه حزب الله أمس على بلدة دبل في جنوب لبنان. وقعت الحادثة قرابة الساعة 15:00، حيث انفجرت المسيّرة بالقرب من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، بجوار موقعهم، في البلدة نفسها التي أُصيب فيها الأسبوع الماضي قائد اللواء 401 بجروح خطيرة. كما أُصيب مقاتل آخر بجروح خطيرة.

صحيفة “معاريف” العبرية اعلنت بدورها: اخترقت إحدى محلّقات حزب الله يوم أمس مدرعة “نامير” فقتلت السائق وأُصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وعن هجمات المقاومة قالت القناة 12 العبرية: إلى جانب قدرات المراقبة الحرارية، زاد حزب الله بشكلٍ ملحوظ من استخدامه للطائرات المسيّرة الانتحارية. وقد أُبلغ الليلة الماضية عن عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة، استهدف عدد كبير منها “الأراضي الإسرائيلية”. وقد كثّف حزب الله عدد هجماته داخل “الأراضي الإسرائيلية”، بالإضافة إلى زيادة المسافة التي تقطعها هذه الهجمات من خط الحدود.