العلامة عبدالله يتفقد الحجاج في مكة المكرمة ويؤكد البعد الروحي للحج

تفقد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله الحجاج اللبنانيين في مكة المكرمة، في حضور السيد ربيع ناصر، والسيد حسين غملوش، إلى جانب مدراء الحملات والمشرفين ورجال الدين.

وبعد أداء الصلاة، ألقى العلامة عبدالله كلمة أمام الحجاج، تناول فيها المعاني الإيمانية والروحية لمناسك الحج، مؤكداً أن هذه العبادة العظيمة تشكل محطة لتطهير روح الإنسان وتهذيب النفس، بما يقرّب المؤمن إلى الله تعالى ويرتقي به نحو القيم الإلهية السامية.

وأشار إلى أن “الحج ليس مجرد أداءٍ للمناسك، بل هو مدرسة أخلاقية وروحية يتعلم فيها الإنسان الصبر والتواضع والتسامح والتقرب من الله” ، داعياً الحجاج إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالدعاء والعبادة واستحضار معاني الوحدة الإسلامية والأخوّة الإنسانية.

كما شدد العلامة عبدالله على أهمية أن يعود الحاج من هذه الرحلة المباركة بروحٍ جديدة تنعكس سلوكاً طيباً في المجتمع والأسرة والحياة العامة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل أعمال الحجاج ويحفظ لبنان وأهله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام