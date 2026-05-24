27 دولة فعّلت آليات الأزمات وطلبت تمويلاً من البنك الدولي في ظل الحرب على إيران



أكدت وكالة “رويترز” الإخبارية، نقلاً عن وثيقة داخلية، أنّ 27 دولة فعّلت آليات الأزمات المحلية لديها، لتتمكن من طلب تمويل من البنك الدولي لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب على إيران.



وذكرت الوكالة أنّ وثيقة البنك الدولي لم تحدّد أسماء هذه الدول أو إجمالي المبالغ المحتمل طلبها.



وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أنّ مسؤولين في كينيا والعراق أكدوا أنهم يطلبون “دعماً مالياً سريعاً من البنك الدولي للتغلب على تداعيات الصراع، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والانخفاض الحاد في العائدات النفطية”.



ولا يزال العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران منذ 28 شباط/فبراير الماضي يتسبب بأزمات اقتصادية ومالية، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأميركي ما أدى إلى رفع الأسعار في قطاع الطاقة وتعطّل الإمدادات.

وفي ضوء ذلك، تشهد معظم دول العالم حالياً ارتفاعاً في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.

