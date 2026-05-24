النائب علي فياض: السلطة اللبنانية انزلقت إلى التفاوض المباشر دون أي مكتسبات والإسرائيلي يسعى لتفجير الداخل اللبناني

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض على أن التطورات الأخيرة أظهرت أن السلطة اللبنانية انزلقت إلى ما وصفه بـ”هاوية التفاوض المباشر”، مشيراً إلى أنها تتخذ خطوات وتنازلات خطيرة دون تحقيق أي مكتسبات، بما ينعكس سلباً على الواقع اللبناني دولةً ومجتمعاً.

كلام فياض جاء خلال احتفال تكريمي في حسينية الهادي (ع) في الأوزاعي، بحضور علماء وفعاليات وحشد من الأهالي، حيث اعتبر أن “العدو الإسرائيلي” يعمل على دفع اللبنانيين نحو انفجار داخلي بهدف تفكيك الدولة اللبنانية وإعادة تشكيل واقعها بما يخدم مصالحه، وفق تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل تدرك ضعف قدرة السلطة على تنفيذ التزاماتها، ما يجعلها — بحسب قوله — تنتزع تنازلات إضافية في كل جولة تفاوض، لتتحول لاحقاً إلى التزامات تُفرض على لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من مجازر وتدمير واغتيالات.

وختم فياض بدعوة إلى موقف وطني جامع يقوم على التعاون لتحقيق “المطالب اللبنانية”، بما يضمن حماية الأرض والاستقرار.