اتحاد بلديات قضاء صور يتسلّم مساعدات إنسانية من “اليونيفيل” الإيطالية

قدّمت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات “اليونيفيل” مساعدات إنسانية إلى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بالتنسيق مع الاتحاد، وذلك في إطار دعم الأهالي المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية، جرى تسليمها بحضور قائد القطاع الغربي في “اليونيفيل” الجنرال أندريا فراتشيللي، وقائد الكتيبة الإيطالية العقيد لويجي كارلا، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، ومدير وحدة إدارة الكوارث مرتضى مهنا، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات.

وأكد دبوق أهمية المبادرات الإنسانية الداعمة للأهالي في ظل الظروف الصعبة، مشيدًا بدور القوات الإيطالية في مساندة أبناء المنطقة وتعزيز صمودهم.

من جهته، شدّد فراتشيللي على استمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والبلديات، دعمًا للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى مساعدة الأهالي ومواجهة التحديات الراهنة.

المصدر: موقع المنار