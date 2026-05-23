اتحاد بلديات الشقيف – النبطية يواصل دعمه الإنساني للأهالي والقرى الصامدة

واصل اتحاد بلديات الشقيف – النبطية في جنوب لبنان بالتعاون والتنسيق مع لجنة إدارة الكوارث في محافظة النبطية، تنفيذ مبادراته الإنسانية دعمًا للأهالي والقرى الصامدة، ضمن الدفعتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين بتاريخي 18 و20 أيار 2026.

وشملت المساعدات توزيع 4400 ربطة خبز، في إطار دعم صمود الأهالي وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب توزيع 2354 حصة غذائية على القرى والبلدات المتضررة.

كما عمل الاتحاد على توزيع 1594 قطعة من المواد والتجهيزات الخاصة بمراكز النزوح، تنوّعت بين فرش وحرامات وأدوات مطبخ ولوازم أساسية أخرى، مقدّمة من برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد الاتحاد استمرار جهوده الإنسانية إلى جانب الأهالي، في ظل الظروف الصعبة، بما يعكس روح التضامن والتكافل ودعم صمود المجتمع المحلي.

