بقائي: نعمل على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني اسماعيل بقائي ان الوفد الباكستاني لعب دورًا مهمًا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وكان هدف زيارته نقل الرسائل بين الجانبين. واكد انه في هذه المرحلة من تبادل الرسائل، ينصبّ تركيزنا على إنهاء الحرب المفروضة.



وفي حديث للتلفزيون الايراني، وردا على سؤال عما اذا اقتربنا من اتفاق بين إيران والولايات المتحدة اجاب بقائي: يمكن القول إننا قريبون وبعيدون في الوقت نفسه، لأن لدينا تجربة مع التناقض في المواقف الأميركية. لكن بعد أسابيع من الحوار، يمكن القول إن المسار يتجه نحو تقارب أكبر في وجهات النظر.

واشار الى ان نهجنا كان قائمًا منذ البداية على إعداد مذكرة تفاهم، ونحن الآن نعمل على وضع اللمسات النهائية عليها.

واكد بقائي ان مضيق هرمز لا علاقة للولايات المتحدة به، وهذا الموضوع يخصنا مع الدول المطلة عليه.

وشدد على اننا لا نتفاوض حاليًا بشأن تفاصيل الملف النووي، فهذا ليس ضمن أولوياتنا في الوقت الراهن. واشار الى ان مطلب إيران برفع العقوبات طُرح بشكل صريح في النص المقترح.