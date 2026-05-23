اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يُطلق حملة “من الضاحية… الحياة مستمرة” دعمًا للاقتصاد المحلي

دعا اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الأهالي إلى دعم المؤسسات والمحلات التجارية المحلية من خلال الشراء الإلكتروني، ضمن حملة “من الضاحية… الحياة مستمرة”، الهادفة إلى تعزيز صمود الاقتصاد المحلي في مواجهة الظروف الراهنة.

وأكد الاتحاد أن كل عملية شراء عبر الإنترنت من مؤسسات الضاحية تشكّل دعمًا مباشرًا للعائلات، ولليد العاملة، ولأصحاب المشاريع الذين يواصلون عملهم رغم التحديات، مشددًا على أن التضامن المجتمعي يشكّل ركيزة أساسية لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي الحملة ضمن إطار “مشروع ابتكار”، الذي يسعى إلى دعم المبادرات المحلية وتعزيز حضور المؤسسات في البيئة الرقمية، بما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتشجيع الإنتاج المحلي.

ودعا الاتحاد الراغبين بالاطلاع على إعلانات الحملة إلى متابعة منصة “مشروع ابتكار” عبر الرابط التالي:

https://chat.whatsapp.com/L1rWi2hLobz9AKRDUk2KuD

https://t.me/+4yUt6Rzv6FJmZGI0

المصدر: موقع المنار